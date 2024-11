Conto alla rovescia per Telethon, centro inaccessibile alle auto: le deviazioni

Le deviazioni al traffico e le strade chiuse per Telethon.

Manca poco ormai al ritorno di Telethon a Udine: un fine settimana nel segno della solidarietà e del sostegno alla ricerca, che implicherà qualche cambiamento per la viabilità della città, tra strade chiuse al traffico e deviazioni.

Come ogni anno, anche nel 2024 per la sua ventiseiesima edizione la Staffetta Telethon 24x1h vedrà le vie e le piazze udinesi riempirsi di decine di migliaia di runners. L’obiettivo della manifestazione infatti è lo stesso fin dalla sua prima edizione: promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, sostenendo il lavoro di moltissimi ricercatori in tutta Italia.

Quest’anno il percorso sarà tutto nuovo: la partenza è in piazza I Maggio, in corrispondenza con l’ingresso in via Manin. Si proseguirà poi lungo piazza Patriarcato, verso destra in via Piave, di nuovo verso destra in via Vittorio Veneto, in piazzetta Beato Bertrando (presso la Cattedrale di Santa Maria Annunziata), poi in via Stringher, e nel cuore della città in piazza XX Settembre, via Canciani, piazza Matteotti, via Sarpi, via Mercatovecchio e via Manin per poi ricominciare, per un percorso che in totale sfiora i due chilometri di lunghezza.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e favorire la miglior riuscita dell’evento il Comune di Udine ha predisposto alcune limitazioni al traffico valide per tutta la durata della manifestazione, fino alla sua chiusura nel pomeriggio di domenica I dicembre.

In particolare, dalle ore 13 di sabato 30 novembre alle ore 16 di domenica 1° dicembre 2024 e comunque fino al termine della manifestazione, quando gradualmente verrà ripristinata la circolazione, saranno completamente interdette al traffico piazza I Maggio, piazza Patriarcato (in corrispondenza di Porta Manin), piazza Patriarcato (per quanto riguarda la corsia in direzione viale Ungheria), via Piave (la corsia in direzione piazza Garibaldi), via Vittorio Veneto, via Beato Bertrando, via Stringher, piazza XX Settembre, via N. Sauro, via Cavour, via Canciani, piazza Matteotti, via Sarpi, via Mercatovecchio, piazza Libertà, e infine via Manin, ultimo tratto del percorso circolare.

In virtù dell’ordinanza, i veicoli provenienti da viale Ungheria e diretti in via Piave dovranno proseguire in direzione di piazza Patriarcato, con il limite di 30km/h. Lo stesso limite di velocità sarà applicato anche per i veicoli che percorreranno il tratto aperto al traffico di via Piave. L’attraversamento del percorso da parte dei pedoni sarà garantito all’altezza dei varchi appositamente previsti e nel rispetto delle indicazioni impartite da parte del personale incaricato.