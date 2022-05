Nasce una nuova palestra per praticare la boxe in Alto Friuli

La nuova palestra di boxe a Tolmezzo.

Finalmente ci sarà la possibilità di praticare la boxe in Alto Friuli. Questo grazie all’associazione Pugilistica Udinese che, sabato 7 maggio alle 16, inaugurerà una nuova sede presso la palestra professionisti del movimento in via Paluzza 50 a Tolmezzo.

All’inaugurazione saranno presenti il presidente dell’associazione pugilistica udinese Leonardo Zalateu, il sindaco di Paularo Marco Clama, il vicesindaco di Trasaghis Roges Stefanutti e altri membri delle varie realtà locali. In questa occasione saranno presenti alcuni atleti della palestra di Udine che faranno un allenamento dimostrativo.

”Tra i nostri atleti – spiega Leonardo Zalateu – in particolare c’è Marco Sollero di Paularo, che si è qualificato secondo ai campionati italiani assoluti nel 2021, premiato come migliore atleta e ragazzo d’oro, ha fatto per 4 anni la strada Paularo Udine per allenarsi e anche per lui facciamo questo sforzo, cercando di avvicinarci al territorio. L’intero evento è aperto al pubblico e sarà in diretta su Radio Tausia dalle ore 16 con Fox e Chicco Sound.

