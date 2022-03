Al via le nuove assegnazioni per gli orti urbani di Tolmezzo

Il bando per gli orti urbani a Tolmezzo.

Il Comune di Tolmezzo ha pubblicato il bando per la nuova assegnazione dei quindici orti urbani situati nell’area verde di via Val Del Lago adibiti alla coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti.

Con questa procedura viene così data continuità al progetto avviato nel 2016 e che, nel corso degli anni, ha registrato apprezzamento e partecipazione. L’iniziativa, infatti, consente di dare maggiori opportunità di accesso alla pratica dell’orto, favorendo allo stesso tempo l’aggregazione fra le persone, la tutela del paesaggio e dell’ambiente attraverso la cura dei luoghi urbani “verdi”.

Confermata rispetto alla prima edizione, la suddivisione degli orti in base alle categorie degli assegnatari; sono previsti, infatti:

“Orti per anziani”, 2 lotti riservati ai residenti che hanno compiuto 65 anni o che sono in quiescenza al momento della presentazione della domanda.

2 lotti riservati ai residenti che hanno compiuto 65 anni o che sono in quiescenza al momento della presentazione della domanda. “Orti per famiglie”, 10 lotti riservati alle famiglie residenti.

10 lotti riservati alle famiglie residenti. “Orti per associazioni”, 3 lotti messi a disposizione di associazioni o enti senza scopo di lucro che operano nell’ambito del Comune di Tolmezzo da almeno un anno.

Agli attuali concessionari sarà riconosciuta una precedenza in considerazione dell’esperienza e del lavoro svolto. Solo 8 dei 15 lotti saranno riservati esclusivamente ai soli soggetti concessionari in possesso di tutti i seguenti requisiti: non aver rinunciato alla concessione in passato, non aver ricevuto segnalazioni per inadeguata coltivazione, non aver ricevuto solleciti di pagamento. In caso di esubero delle richieste di precedenza rispetto al numero dei lotti disponibili, l’assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico. La concessione sarà formalizzata in tempo utile per l’avvio del nuovo ciclo ortivo e avrà una durata di cinque anni, fino al 30 novembre 2027.

Le domande devono essere presentate entro martedì 19 aprile tramite posta elettronica (patrimonio@com-tolmezzo.regione.fvg.it), pec – posta elettronica certificata(comune.tolmezzo@certgov.fvg.it) oppure di persona allo Sportello del Cittadino



