L’Ing. Roberto Nocera, Direttore Generale de La San Marco, è stato nominato consigliere nel Board dell’Istituto Espresso Italiano (IEI) per il triennio 2025–2027. L’elezione è avvenuta il 9 aprile 2025, durante l’Assemblea Generale dell’IEI, che ha definito la nuova composizione del Consiglio Direttivo: un gruppo formato da 13 professionisti provenienti da diverse realtà della filiera del caffè, portatori di competenze complementari e di una visione condivisa a sostegno dell’espresso italiano di qualità.

“Ringrazio i Soci per la fiducia accordata. È un onore entrare a far parte del consiglio di amministrazione dell’Istituto Espresso Italiano, realtà che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione dell’espresso italiano di qualità. Condividerò con entusiasmo la mia esperienza per contribuire agli obiettivi comuni di valorizzazione dell’eccellenza italiana dell’espresso nel mondo”, ha dichiarato l’Ing. Nocera a margine dell’elezione.

La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso professionale dell’Ing. Nocera e del contributo che ha offerto, anche attraverso La San Marco, allo sviluppo del settore in modo etico, condiviso e orientato alla qualità. Un impegno costante che conferma la volontà dell’azienda di partecipare attivamente alla crescita e all’evoluzione della filiera del caffè, rafforzando il ruolo dell’Italia come punto di riferimento nel panorama internazionale dell’espresso.

“Siamo entusiasti che l’Ing. Nocera sieda nel board di IEI, portando la sua lunga esperienza nel campo delle macchine professionali, che rappresentano uno strumento essenziale per la produzione di un espresso italiano di qualità“, ha dichiarato Paolo Borea, Presidente dell’Istituto Espresso Italiano. “IEI ha necessità di confrontarsi con tutti gli attori della complessa filiera del caffè e il suo consiglio di amministrazione assolve a questo bisogno annoverando professionisti accomunati da competenza professionale e passione per il nostro caffè”.

Con quasi cento anni di storia e una presenza in oltre 120 Paesi, La San Marco, oggi parte del Gruppo SEB, continua a promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità nella produzione di macchine da caffè espresso professionali, contribuendo a dare forma al futuro del caffè italiano nel mondo.