Lo storico locale “La Bella Carnia” di Tolmezzo riparte con una coppia speciale

Nuova gestione per La Bella Carnia di Tolmezzo.

Taglieri imbanditi con gli affettati e i formaggi più prestigiosi delle Marche, prodotti esclusivamente di prima qualità lavorati al momento e tutta l’esperienza derivata da realtà diametralmente opposte tra loro. Queste e molte altre sorprese saranno il fulcro della nuova gestione del ristorante tolmezzino “La Bella Carnia”. Al timone di questa nuova avventura, a partire da martedì 14 gennaio, ci sarà una formidabile coppia unita da una forte passione per tutto ciò che è legato ai sapori culinari antichi, autentici, genuini.

Loro sono Tania Seghetti, 34 anni di origini marchigiane e Leonardo Zacchini, 27, pizzaiolo presso la pizzeria “Le Alpi” a Forni di Sopra. “Abbiamo deciso di fare il grande salto e immergerci in questa nuova avventura per esprimere al meglio la creatività derivata dal nostro lavoro – spiega Tania – . Dopo una breve gavetta nel campo della ristorazione come cameriera, all’età di vent’anni un prestigioso chef stellato si accorse della mia predisposizione nello sperimentare, nel creare pietanze innovative ma con un forte impatto tradizionale, quindi mi spinse ad immergermi in un mondo fino a quel momento a me sconosciuto“.

Dopo diverse stagioni in molte località balneari della nostra penisola e dopo l’incontro fortuito ma soprattutto fortunato avvenuto un anno fa con il compagno Leonardo, Tania decide di dare una svolta radicale alla sua vita. La coppia va a vivere a Forni di Sopra e sente l’esigenza di dare vita a qualcosa che possa avere un’ impronta personalizzata e, proprio per questo, “La Bella Carnia” è risultata essere la soluzione perfetta per mettere in pratica una realtà che sarà in grado di dare una sferzata di gusti inconfondibili e decisi. A quattro giorni dall’ inaugurazione, che avrà inizio dalle 17.30, il clima è di fortissimo impatto emotivo, gioioso e spumeggiante. Non mancheranno musica, buffet, taglio del nastro, in un clima accogliente e festoso.