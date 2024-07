Tolmezzo, ritrovata un’anziana che si era allontanata da casa

Esito positivo per le ricerche della donna nel centro di Tolmezzo

Momenti di paura, questa mattina, per un’anziana, affetta da demenza senile, che si era allontanata da casa, nel centro di Tolmezzo, senza che il figlio e la badante se ne accorgessero. Dopo le prime infruttuose ricerche, i parenti hanno lanciato l’allarme.

Intorno alle 10, quindi, sono entrate in azione le squadre di ricerca dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; le operazioni si sono concentrate nella zona dell’ultimo avvistamento della donna, visionando anche i filmati delle telecamere presenti nelle vicinanze.

Dopo circa due ore, i pompieri hanno avvistato e avvicinato la signora che si trovava, in stato confusionale, in una via del centro; dal momento che la donna, apparentemente, non presentava problemi fisici, è stata riaccompagnata dai parenti.

Il tempestivo intervento e il coordinamento tra le varie squadre impegnate hanno consentito di concludere in breve tempo le operazioni con esito positivo.