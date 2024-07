La violenta aggressione nei giorni scorsi a Pordenone. L’uomo è stato fermato a Teramo

Non si rassegnava alla fine della loro relazione e continuava a perseguitare la ex moglie. Per questo, a suo carico era stato emesso un divieto di avvicinamento alla donna. Nonostante il provvedimento, l’uomo – un 47enne cittadino albanese residente a Pordenone – dalla separazione non aveva mai smesso di minacciare la ex, fino al gesto più clamoroso, avvenuto nei giorni scorsi.

L’uomo si era appostato sotto casa, attendendo il rientro della donna. A quel punto, aveva tentato di strangolarla, colpendola anche con gomitate, pugni e con le chiavi che aveva in mano. La violentissima aggressione era terminata solo quando i vicini avevano lanciato l’allarme, chiamando il 112. Il 47enne si era dato alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Quanto accaduto, però, non è rimasto impunito: a suo carico, su richiesta della Procura, il Tribunale di Pordenone ha emesso un mandato di arresto. L’uomo è stato rintracciato in un albergo a Teramo, dove si trovava per lavoro, ed è stato portato in carcere dagli agenti della Squadra Mobile.