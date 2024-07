Controlli della Guardia di Finanza. Erano impiegati in attività di ristorazione. Due di loro hanno tentato la fuga

I finanzieri del Comando provinciale di Pordenone hanno scoperto quattro lavoratori ‘in nero’ tra le maestranze impegnate nel festival musicale Brudstock, che si è svolto lo scorso fine settimana a Fontanafredda.

I militari, in servizio per controllare la regolare emissione degli scontrini e i contratti del personale addetto alle vendite, hanno individuato le quattro persone irregolari in due attività di ristorazione.

In uno dei due esercizi, i finanzieri del Gruppo di Pordenone e della Tenenza di San Vito al Tagliamento, hanno identificato ben tre lavoratori ‘in nero’, due dei quali hanno tentato di darsi alla fuga attraverso l’uscita posteriore del locale.

In questo caso – considerato che i non assunti superavano di oltre il 10% quelli, invece, in regola – è scattata la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per la sospensione dell’attività.

A un terzo commerciante di capi di abbigliamento, i finanzieri hanno, invece, contestato la mancata emissione di due scontrini fiscali.

Da inizio anno, sono 179 i lavoratori in nero individuati dalla Guardia di Finanza di Pordenone. 96 sono le aziende verbalizzate, per 44 delle quali è stata proposta, all’Ispettorato del Lavoro, la sospensione dell’attività.