L’udinese Graziella Nassimbeni, medico di Tolmezzo, vince il prestigioso concorso letterario Premio Cronin 2025.

Domani, venerdì 21 novembre, alle ore 16.45, nella Sala Rossa del Palazzo del Comune di Savona, a ingresso libero, si svolgerà la premiazione dei vincitori del Premio Cronin 2025, il noto concorso letterario nazionale ideato nel 2007 dalla Sezione “Giovanni Battista Parodi” dell’AMCI – Associazione Medici Cattolici Italiani e destinato in esclusiva a medici e odontoiatri.

La cerimonia della XVIII edizione – con la regia del medico savonese Marco Lovisetti, responsabile del prestigioso riconoscimento – sarà condotta da Cristina Bicceri e allietata da momenti musicali a cura del violinista Francesco Pollaro.

Graziella Nassimbeni, medico, di Tolmezzo, che domani sarà a Savona, è risultata vincitrice al primo posto nella sezione Narrativa per il suo racconto dal titolo “La lettera”. Nello stesso evento, domani, verrà conferito il “Premio alla Carriera 2025” della XVIII edizione del “Cronin” al professor Carlo Cottarelli, economista, editorialista, già parlamentare.

Anche per questa edizione Lovisetti – anima del concorso – non ha mancato di sottolineare la sua soddisfazione nata “dai riscontri complessivi della nuova edizione, che ha visto ancora un incremento nella partecipazione, ma soprattutto una crescita qualitativa nel livello dei testi inviati“. Soddisfazione condivisa nelle dichiarazioni dei giurati, fra i quali nomi noti come la psichiatra Liliana Dell’Osso, il magistrato e poeta Adriano Sansa, la giornalista Cristina Taglietti, il poeta Silvio Riolfo Marengo, l’attrice Tiziana Bagatella e altri ancora.

L’iniziativa è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Savona, Associazione Medici Scrittori Italiani, Associazione Nazionale Medici Cattolici e Ordine Medici e Odontoiatri Provincia di Savona, con il sostegno di Fondazione Agostino De Mari, Associazione Musicale Carla e Walter Ferrato, AutoLiguria.