“De Zahre lebet”, così Sauris premia i suoi cittadini

Domenica 17 maggio a Sauris di Sotto torna l’evento annuale di comunità per la consegna dei riconoscimenti “De Zahre lebet”.

Domenica 17 maggio alle 18 a Sauris di Sotto torna l’evento annuale di comunità per la consegna dei riconoscimenti “De Zahre lebet” (“Sauris vive” nella locale lingua saurana), organizzato e voluto dall’Unione Cooperativa di Consumo di Sauris, che premia alcuni dei saurani che nel corso dell’anno si sono distinti nei rispettivi settori di pertinenza, operando con tenacia e impegno per e nella comunità.

L’evento avrà inizio alle ore 18 presso la Sala Gradoni del Kursaal a Sauris di Sotto. Nel corso della serata, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna della certificazione di sostenibilità della destinazione, ottenuta secondo i prestigiosi criteri internazionali GSTC (Global Sustainable Tourism Council). Questo importante traguardo è il risultato del lavoro svolto dalla Rete d’Imprese Sauris-Zahre, che riunisce 15 realtà locali, la quale, da tre anni e in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale, promuove lo sviluppo turistico del territorio.

La manifestazione di domenica 17 maggio sarà anticipata dall’inaugurazione, alle ore 16, della sede della Rete d’Imprese Sauris-Zahre, a Sauris di Sotto. L’evento è aperto al pubblico: la cittadinanza e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.