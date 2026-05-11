Fingono di aiutare un ciclomotorista in panne e gli rubano il telefono

Il fine settimana dei carabinieri di Udine: tre denunciati per furto.

Fine settimana movimentato per i carabinier di Udine. In città, i militari del Norm hanno denunciato per furto e danneggiamento un 20enne extracomunitario, senza fissa dimora, che insieme a due complici, al momento non identificati, con la scusa di prestare soccorso a un 28enne rimasto in panne con il proprio ciclomotore, gli rubavano il telefono cellulare e gli danneggiavano il mezzo, dandosi poi alla fuga. Le immediate ricerche permettevano di rintracciare il giovane poco distante dal quel luogo, potendo così rinvenire anche lo smartphone, che veniva così restituito al proprietario;

A Martignacco, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto un 51enne, extracomunitario senza fissa dimora, che era stato sorpreso dal personale della sicurezza del supermercato all’interno di un centro commerciale, con indosso, opportunamente occultati, vari generi alimentari per un valore approssimativo di euro 80. Recuperata la refurtiva.

Ancora a Udine, nella zona sud, un 22enne residente nella bassa friulana, è stato sorpreso dalla pattuglia del Nucleo Radiomobile mentre stava tentando di forzare le serrature di alcune vetture parcheggiate sulla pubblica via. Il giovane è stato denunciato per tentato furto.