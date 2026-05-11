Domenica 17 maggio si celebrerà a Zuglio, sul colle di San Pietro, il rituale del “Bacio delle Croci”, per la festività dell’Ascensione.

Domenica 17 maggio si celebrerà a Zuglio, sul colle di San Pietro, il rituale del “Bacio delle Croci”. Per la festività dell’Ascensione, i pellegrini raggiungeranno l’antica Pieve lungo i sentieri percorsi ormai da molti secoli dai loro antenati.

Croci astili decorate con nastri donati dalle spose dell’anno, gioielli votivi e motivi floreali vestiranno il colle di colore per rinsaldare con un bacio simbolico il legame con la chiesa madre di San Pietro. Una cerimonia religiosa tra le più importanti a livello regionale, originatasi con buona probabilità intorno al 1300, che riporta alla memoria il ruolo strategico rivestito dal centro romano di Iulium Carnicum fondato in epoca cesariana e divenuto sede vescovile tra il IV e il V secolo d.C.

Il programma della giornata.

Visto che sono ancora in corso i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del tetto e la messa in sicurezza del campanile della Pieve, il programma subirà delle modifiche. La giornata inizierà alle 9.30 con il raduno delle croci astili presso il Santuario della Beata Vergine delle Grazie; a seguire alle 10.30 processione con il canto delle litanie verso il pianoro Belvedere scout, alla Polse di Cougnes, di fronte alla Pieve, dove alle ore 11.00 si terrà il rito del “Bacio delle Croci” e la successiva Santa Messa presieduta dal Prevosto Monsignor Giordano Cracina.

In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà presso il Santuario della Beata Vergine delle Grazie.

Per l’occasione sarà possibile visitare il Civico Museo Archeologico, recentemente riallestimento nell’ambito di un progetto dedicato all’accessibilità, tappa fondamentale per scoprire la storia della città romana più settentrionale d’Italia sorta in prossimità di un abitato indigeno preesistente. Alle ore 15.00 sarà proposta una visita guidata alle sale espositive aperta al pubblico.

Il consiglio degli organizzatori è quello di arrivare a Zuglio nella prima mattinata per raggiungere in tempo utile il colle. La strada che collega il capoluogo di Zuglio con il colle di San Pietro e la frazione di Fielis sarà chiusa al traffico. Sarà possibile raggiungere il colle di San Pietro e Fielis a piedi o con i bus navetta che saranno disponibili dalle ore 8.30 (punti di partenza parcheggio a nord del Foro e piazza del capoluogo antistante il Museo; sosta dalle 12.30 alle 14.00). A San Pietro e a Zuglio si potranno degustare i piatti tipici della tradizione carnica.