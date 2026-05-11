Proseguono a Tarcento e dintorni le ricerche di Sonia Bottacchiari, scomparsa dal 20 aprile con i due figli di 14 e a16 anni.

Proseguono ma purtroppo ancora senza esito le ricerche di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa dal 20 aprile insieme ai due figli di 14 e 16 anni e a quattro cani dopo essere partita da Castell’Arquato, nel Piacentino. L’auto della famiglia è stata ritrovata il 6 maggio a Tarcento, in Friuli Venezia Giulia, zona dove si concentra ora il vasto dispositivo di soccorso.

Nella mattinata di ieri, domenica 10 maggio, sono arrivati al campo base anche il padre dei ragazzi, Yuri Groppi, e i nonni dei due adolescenti. Sul posto operano vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, unità cinofile, droni e l’elicottero “Drago” decollato da Venezia. Le ricerche si concentrano nell’area montana attorno a Tarcento, dove è stato registrato l’ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile.

Le segnalazioni.

Tra le numerose segnalazioni raccolte dagli investigatori, una viene ritenuta particolarmente attendibile: un escursionista avrebbe incontrato Sonia con i figli e i quattro cani in una località montana del Friuli Venezia Giulia. Le coordinate indicate sono state subito trasmesse ai soccorritori impegnati nei sorvoli e nelle perlustrazioni a terra.

L’associazione Penelope Fvg ha lanciato un nuovo appello pubblico, invitando chiunque abbia informazioni a contattare le autorità. Diffuse anche le descrizioni dettagliate dei cani, tra cui un grande maremmano bianco, nella speranza che qualcuno possa riconoscerli. “Le segnalazioni ricevute finora non hanno portato a risultati concreti”, ha spiegato la presidente Federica Obizzi.

L’inchiesta.

L’inchiesta della Procura di Piacenza resta aperta per sottrazione di minori, anche se nelle scorse ore era emersa l’ipotesi di una possibile riqualificazione del reato in sequestro di persona. Restano ancora ignoti i motivi dell’allontanamento della donna, che prima della partenza si era licenziata da uno dei suoi lavori e aveva ritirato la liquidazione. Per quale motivo l’avrebbe fatto? Quali erano le sue intenzioni? Intanto le ricerche continuano, nonostante il maltempo atteso nelle prossime ore sul Friuli Venezia Giulia.