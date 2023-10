Il nuovo murales a Tolmezzo.

Una giovane donna circondata da fiori, con un melograno in mano: è l’immagine del nuovo grande murales realizzato alla stazione delle corriere di Tolmezzo e portatore di un importante significato.

Il disegno, realizzato da Roberto “Obi” Candotti su progetto di Laura Candotti è stato infatti realizzato su volere del comitato tolmezzino dell’Andos, l’Associazione delle Donne Operate al Seno per promuovere la prevenzione della neoplasia mammaria. Il murales, infatti, è corredato da una scritta: “Guarda al futuro della tua salute, la mammografia ti salva la vita”.

E’ una delle iniziative messe in campo dall’Andos di Tolmezzo lungo il percorso della sensibilizzazione alla prevenzione che quest’anno propone inoltre il progetto “Andos ti rimborsa la tua prima mammografia” rivolto a donne dai 40 ai 44 anni, residenti nei comuni del territorio ex Azienda Sanitaria 3, che non hanno mai fatto lo screening.

Il significato del murales di Tolmezzo.

Nell’immagine è rappresentata una donna che ha affrontato la malattia: la farfalla sul suo seno è una parte di lei che è volata via. Ma ha scoperto in tempo il tumore: si è curata, ha scelto la vita, simboleggiata dal melograno, e ha la forza di vedere i legami forti e la rete di persone che la sostengono, come un intreccio d’edera.

Il volo delle rondini, immagine dell’Andos, la accompagna e la sostiene nel gesto consapevole della prevenzione. Un simbolo permanente che ricordi l’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno.