Violenta lite tra ragazzi a Porcia.

E’ una brutta storia quella che è accaduta domenica sera a Porcia, in via Rivierasca, dove è scoppiata una lite tra adolescenti, finita con un ragazzo ferito. Una storia forse di bullismo, ma da cui emerge di sicuro un disagio profondo.

Attorno alle 20 del 15 ottobre, infatti, alcuni minorenni sono andati sotto casa di un terzo, battendo violentemente la porta; le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica, ma secondo le prime informazioni, il ragazzino, anch’egli minorenne, avrebbe detto loro di andarsene. Poi si sarebbe affacciato dalla finestra sparando con una pistola ad aria compressa e colpendo alla nuca e al torace uno dei ragazzi, poi portato in ospedale e non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti la Polizia e i sanitari. I ragazzi sono stati identificati e l’arma sequestrata. Non è ancora chiaro quali siano le motivazioni di quanto accaduto, anche se tra le ipotesi è emersa anche quella di bullismo di cui sarebbe stato vittima il ragazzino di Porcia.

Fatto sta che l’episodio ha preoccupato molto il sindaco della cittadina, Marco Sartini, che denuncia un aumento, negli ultimi tempi, di vandalismi, atti di teppismo e furti e invita le famiglie a seguire maggiormente gli adolescenti e a fare da guida ai ragazzini che stanno crescendo.