Rinasce il parco Ambrosoli di Udine.

Finalmente al via i lavori di riqualificazione del parco Ambrosoli, in via Cairoli a Udine. L’area rappresenta un importante polmone verde all’interno della città, nei pressi del centro storico, vicino a numerosi istituti scolastici e nel mezzo di una zona residenziale, che ospita anche il Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Il progetto, il cui iter è cominciato con la precedente amministrazione, ha un costo di 300 mila euro e prevede una sistemazione completa del parco – i lavori dureranno indicativamente 90 giorni – che ad oggi presenta numerose criticità che non ne permettono una fruizione in totale sicurezza.

In particolare, saranno completamente rifatti i percorsi pedonali che attraversano l’area, che fino ad oggi risultavano dissestati e molto consumati. I nuovi percorsi saranno realizzati in modo tale da garantire il passaggio dei pedoni e dei ciclisti in totale sicurezza, e in più sarà data loro una linea più moderna e accessibile.

Per quanto riguarda l’organizzazione del parco, un’area di gioco per le bambine e i bambini sarà realizzata in corrispondenza dell’ingresso principale di via Cairoli, dove saranno installati dei giochi inclusivi, del valore di circa 50 mila euro, donati al Comune di Udine dall’Associazione “Sorelle Masolini”, associazione che si occupa di fornire a enti pubblici e privati soluzioni e aiuto per situazioni di disagio infantile.

I giochi, infatti, come i percorsi e in generale tutte le aree che saranno oggetto di riqualifica, saranno accessibili a tutte e tutti e non presenteranno ostacoli per le persone con difficoltà motorie o invalidità. Tutta la restante superficie del parco sarà attrezzata con nuovo arredo urbano che permetterà alle cittadine e ai cittadini, a partire dalle famiglie e dagli studenti dei numerosi istituti presenti nella zona, senza dimenticare gli anziani, di utilizzare il parco, aumentando notevolmente la socialità del quartiere.

È proprio la socialità l’aspetto che l’assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Verde Ivano Marchiol tiene a sottolineare: “Grazie ai lavori in consegna oggi, il parco Ambrosoli tornerà a far parte di un ricco inventario di parchi che la città di Udine può offrire per favorire incontri e attività all’aria aperta. I lavori – ha detto -, regaleranno al parco un nuovo volto, permettendone un uso in sicurezza da parte di tutte e tutti”.

Gli interventi relativi alla struttura degli ex bagni pubblici hanno riguardato la messa in sicurezza del tetto dell’edificio, mentre per la sua riattivazione a uso chiosco sono in corso di valutazione da parte del Comune di Udine le modalità e tempi di intervento.