Tra tradizione e futuro: un corso per imparare l’antica arte dei scarpets carnici

Al via un corso per imparare a realizzare i “scarpets”.

In Carnia, le tradizioni non solo si custodiscono, ma si tramandano con passione e tra le più preziose, c’è quella degli scarpets, le calzature tipiche del territorio realizzate rigorosamente a mano con tessuti di recupero e tanta maestria: per chi desidera imparare quest’arte antica, sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione base “Scarpetti, i scarpets de Cjargne”, promosso dal Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo nell’ambito del progetto “Casa Gortani – Tramandare il futuro”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il bando Contenitori Culturali Creativi.

Il corso si svolgerà dal 6 settembre al 20 dicembre 2025, ogni sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30, nella sala polifunzionale del museo. Sessanta ore di formazione intensiva, per un massimo di 20 partecipanti, guidati da Elisa Mainardis, prima artigiana licenziataria del marchio di certificazione Scarpetti®, sinonimo di autenticità e qualità.

Obiettivo: imparare a realizzare un paio di scarpets tradizionali, nel modello base in velluto non decorato. Dalla costruzione della soletta alla rifinitura finale, ogni passaggio sarà approfondito attraverso una didattica pratica e coinvolgente. Saranno forniti strumenti e materiali, ad eccezione dei tessuti per la soletta – che ciascun partecipante dovrà reperire autonomamente, rievocando lo spirito di un tempo.

Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Come iscriversi

Gli interessati possono candidarsi entro il 18 agosto 2025 inviando una mail a info@museocarnico.it, indicando i propri dati anagrafici e motivazioni. I candidati selezionati potranno essere invitati a un colloquio conoscitivo. La partecipazione prevede una quota di iscrizione.

L’iniziativa è parte del più ampio progetto “Casa Gortani – Tramandare il futuro”, che mira a valorizzare le eccellenze artigianali carniche attraverso percorsi formativi legati ai mestieri della tradizione. Tra i partner figurano Carnia Industrial Park, PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, la Comunità di Montagna della Carnia e la Cooperativa sociale Davide.