A Tolmezzo una petizione contro il trasferimento della dirigente scolastica

E’ stata aperta una petizione per far rimanere all’Istituto la dirigente

E’ di queste settimane la notizia circolante sul territorio della Carnia che la dirigente dell’istituto Fermo Solari di Tolmezzo, Manuela Mecchia, verrà trasferita dall’istituto dove ha condotto con attenzione il proprio incarico fino ad ora, lasciando “le famiglie e gli studenti molto perplessi”.

Per questo motivo, per mettere in luce questa problematica che interessa il futuro scolastico di molti ragazzi, da parte del personale è stata aperta una petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org che, ad ora, ha raccolto più di 800 firme sul primo step di 1000.

La petizione

Il testo è indirizzato a Daniela Beltrame, direttore generale dell’ufficio scolastico regionale e si sofferma soprattutto sul periodo pandemico dove ad aver sofferto di più è stato il comparto scolastico.

“Dopo i due anni di emergenza sanitaria – che in un territorio come quello Carnico hanno lasciato segni particolarmente tangibili – l’Istituto, proprio grazie alla dirigente, ha intrapreso una ripartenza strutturata su progetti importanti, sia in termini organizzativi che didattici. L’obiettivo, come sempre, è di porre gli alunni al centro di un percorso educativo che possa avere delle ricadute – sociali, economiche, professionali – su un territorio bisognoso di attenzione e sensibilità, con equilibri delicati e difficilmente interpretabili appieno in un breve periodo” riportano nel testo della petizione.

In un territorio come quello montano, lasciato in disparte nella maggior parte dei casi, un dirigente attento all’istruzione dei ragazzi del luogo e alla dispersione scolastica è quello che serve per la Carnia. Nel caso in cui il trasferimento sia necessario, si sottolinea come il processo debba essere graduale e non immediato: “E’ necessario che la dott.ssa Mecchia rimanga per un altro mandato per preparare la “transizione” in maniera graduale e strutturata affinché il futuro sostituto non debba gestire un’organizzazione complessa come quella odierna. La sostituzione ventilata oggi richiederà almeno un anno al/lla nuovo/a sostituto/a per orientarsi fra indirizzi, curvature, piani orari e pianificazione generale: non sarebbe più opportuno assicurare un futuro alla scuola attraverso passaggi meno traumatici?”.

La conclusione

La conclusione non lascia dubbi: “Tutti i firmatari chiedono di fermare la procedura di trasferimento della dirigente Mecchia e di garantirle un altro mandato che permetta di dare seguito ai progetti per la ripartenza e organizzare una transizione più organica per il futuro dirigente”.