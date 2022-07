Ha destato curiosità l’insolito “parcheggio” di un’auto ferma questo pomeriggio a Udine, proprio in prossimità della rotonda tra via Baldasseria Bassa e via Lavariano.

Il veicolo non mostra segni di incidenti e non è chiaro se l’episodio sia dovuto ad un guasto oppure ad un “parcheggio creativo”.