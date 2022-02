Il commissario nominato per il Comune di Tolmezzo.

Il Consiglio comunale di Tolmezzo è sospeso con decorrenza immediata ed è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Tolmezzo Silvia Zossi, funzionario della Regione Friuli Venezia Giulia. Al commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunale.

La firma del decreto di nomina è stata fatta dall’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.



“Zossi – ha commentato Roberti – è la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione del Comune”. La sospensione del Consiglio comunale è prevista sino alla data dello scioglimento che sarà disposto con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del decreto.

