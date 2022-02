La cannabis terapeutica mutuabile in Fvg.

Chi è afflitto da gravi patologie potrà beneficiare dell’olio di cannabis mutuabile per alleviare la sua sofferenza. È stata accolta dalla giunta regionale la richiesta, sostenuta anche attraverso una petizione con 3480 firmatari, formulata dall’associazione Diritti del malato, affinché il farmaco venisse garantito dal Servizio Sanitario regionale a titolo gratuito.

Con la delibera 1257 l’olio di cannabis terapeutica diventa mutabile. “A distanza di 6 mesi, le cose stanno andando per il verso giusto: i pazienti possono contare anche in regione su un laboratorio pubblico opportunamente attrezzato alla titolazione delle preparazioni magistrali di olio di cannabis, mentre gli oneri restano a carico del sistema sanitario regionale e non più dei malati”, esprime la sua soddisfazione la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini), che aveva appoggiato la petizione risalente al 20 febbraio 2020 per ottenere la rimborsabilità del preparato terapeutico.



“Sin dall’inizio della legislatura – ricorda l’esponente civica – mi sono presa a cuore questa causa. Coinvolge tanti malati che, attualmente, stanno godendo del diritto alla rimborsabilità del farmaco, secondo determinate indicazioni terapeutiche. Le loro esigenze e le nostre richieste sono state infine accolte dalla Giunta regionale”.

