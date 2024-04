Donna scomparsa a Verzegnis.

Esce di casa e non fa più rientro: dalla notte si cerca a Verzegnis una donna del 1960 non rientrata da una passeggiata. Le squadre del Soccorso alpino della stazione di Forni Avoltri sono state attivate intorno alle due di questa mattina, lunedì 22 aprile, assieme alla Guardia di Finanza dai Vigili del Fuoco a supporto delle operazioni di ricerca dopo denuncia ai carabinieri fatta dai familiari. Coinvolte Unità Cinofile in arrivo sul posto.