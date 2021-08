Il taglio del nastro del primo lotto di lavori a Verzegnis.

Adeguamento della struttura per i disabili, ammodernamento della cucina e delle centrale termica, dei servizi igienici e del banco per la somministrazione di cibo e bevande oltre all’efficientamento energetico. Quasi 300 mila euro di fondi ministeriali, comunali e in parte regionali che hanno così ridato splendore all’albergo-ristorante di proprietà comunale Sella Chianzutan a Verzegnis.

Venerdì scorso il taglio del nastro del primo lotto di lavori alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti e del vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini.

In arrivo altri 300 mila euro per il secondo lotto.

Il secondo lotto, il cui progetto è previsto per settembre con inizio lavori in primavera, sarà invece dedicato alla parte alberghiera e richiederà investimenti pari a 230 mila euro frutto della concertazione, oltre ai 100 mila euro sempre regionali dedicati stavolta allo sviluppo per la montagna. Fra I e II lotto l’investimento è di circa 600 mila euro e altrettanti saranno invece utilizzati per il potenziamento dell’attrattività turistica con attrezzature esterne e servizi alle famiglie.

La soddisfazione della Regione.

“Questa inaugurazione – ha commentato Roberti – ci deve convincere ancora di più del valore e delle potenzialità del Friuli Venezia Giulia che non ha nulla da invidiare ad altre aree montane del Paese; dobbiamo continuare a dare maggiori servizi e coinvolgere l’imprenditoria privata: l’intervento di oggi, che va in questa direzione, è la dimostrazione concreta di come i risultati si raggiungono quando gli obiettivi sono chiari e la collaborazione fra istituzioni, il privato e la comunità intera è reale. Non ci sono fallimenti quando tutti lavorano nella stessa direzione”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Mazzolini, secondo cui l’intervento “è la dimostrazione che in Carnia ci sono ancora molte persone che si impegnano e credono in progetti a favore dello sviluppo della montagna. Questa inaugurazione ne è un esempio – ha detto il vicepresidente partecipando all’evento tanto atteso dal piccolo Comune friulano -, oltre che un auspicio per una positiva ripartenza anche grazie alla prossima apertura, nella struttura, della parte alberghiera così da aumentare l’offerta dei servizi turistici di tutto il comprensorio”.

