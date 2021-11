L’incidente sulla provinciale a Verzegnis.

Incidente stradale, questa sera, intorno alle 18, sulla provinciale 1, in direzione Chiaulis, nel comune di Verzegnis. Nel corso di un sorpasso, un agricoltore ha perso il controllo del suo trattore e si è ribaltato.

Subito soccorso dall’ambulanza del 118, le sue condizioni non sono apparse fortunatamente gravi. È stato comunque portato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona, mentre i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Radiomobile di Tolmezzo.

