Concorso di poesia in friulano indetto dal Comune di Verzegnis.

L’Amministrazione comunale di Verzegnis promuove la tredicesima edizione del concorso di poesia in lingua friulana “Gjiso Fior” per l’assegnazione del premio letterario intitolato alla memoria dell’illustre concittadino.

L’iniziativa, volta alla tutela e alla valorizzazione della lingua friulana, è realizzata con il patrocinio dell’ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, della Società Filologica Friulana, dell’Ente Friuli nel Mondo e del Circolo Culturale Pio Frezza di Verzegnis.

Due le sezioni del concorso: una, riservata alle scuole primarie dei Comuni friulanofoni della Regione Friuli Venezia Giulia che possono partecipare con disegni (classi prime e seconde) o componimenti (classi terze, quarte, quinte); e una, rivolta agli autori di poesie in lingua friulana che possono aderire presentando fino a un massimo di tre produzioni in lingua friulana, di cui almeno una inerente la poetica di Gjiso Fior, dedicata al tema “il susseguirsi delle stagioni”; tema a scelta per le altre due.

Come previsto dal regolamento del Concorso, le poesie dovranno essere redatte in lingua friulana, comune o in qualsiasi delle sue varianti, secondo le norme della Grafia Ufficiale. Tutti i componimenti dovranno essere inediti e mai presentati ad altro concorso. La lunghezza complessiva non dovrà risultare superiore a 120 versi. Le scuole potranno avvalersi della consulenza dell’Arlef.

Il plico, contenente le opere, con la dicitura “13^ edizione concorso poesia in lingua friulana Gjiso Fior” sezione adulti o sezione Scuole Primarie, dovrà pervenire, tramite spedizione con raccomandata a.r. o tramite consegna a mano, in orario di apertura al pubblico, all’Ufficio Protocollo del Comune di Verzegnis (via Udine 2) entro il 28 giugno 2024.

Regolamento e modulistica per partecipare sono pubblicati sul sito internet del Comune di Verzegnis (www.comune.verzegnis.ud.it) nella sezione dedicata al Premio.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria del concorso: 0433487460, 0433487987.