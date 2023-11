A Villa Santina un ragazzo è finito con l’auto contro la vetrina di un negozio.

Ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro la vetrina del negozio, sfondandola: è successo nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 novembre a Villa Santina.

Attorno all’una di notte, la vettura ha sbandato e centrato in pieno il punto vendita di frutta e verdura di piazza Italia e, oltre ad ver causato ingenti danni al negozio, ha danneggiato anche una tubatura di gas metano. Il conducente poi si è dato alla fuga, a piedi, ma è stato rintracciato poche ore dopo dai carabinieri di Forni Avoltri: si tratta di un 20enne di Enemonzo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la tubazione.