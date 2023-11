Il Giangio bar raddoppia e apre anche a Tavagnacco.

“Un calice di vino è come un bel vestito: non importa quanto costa, deve starti bene addosso” : è proprio con questo motto che Gianluca Fachechi, imprenditore assieme alla moglie Giorgia, ha dato vita a “Giangio Fashion”, terzo di una catena di locali molto rinomati gestiti dalla coppia.

“Questa nuova avventura ci riempie di orgoglio, siamo fortemente motivati ed entusiasti di questa nuova opportunità”, spiega Gianluca. In pochissimi giorni infatti, la coppia Gianluca Giorgia, che nella vita sta assieme da 30 anni, ha dato nuova vita al locale, un restyling che rispecchia in tutto e per tutto la loro essenza, già ampiamente conosciuta ai più.

Due infatti sono i locali che già da diversi anni spopolano nel territorio: il Giangio (una fusione perfetta tra i nomi Giorgia e Gianluca) di Piazzale Chiavris, aperto da 16 anni e il Giangio Garden, nel parco Sergio Brun (sempre in piazzale Chiavris) attivo da 8. Questa terza brillante occasione, offerta agli assi della ristorazione, è stata servita su un piatto d’argento dalla famiglia Arteni.

“Quando siamo stati contattati dalla famiglia Arteni il nostro entusiasmo è arrivato alle stelle, si tratta di una realtà consolidata nel territorio e questo non può che darci ancora più carica” prosegue Fachechi.

Martedì 31 ottobre le porte di quello che promette essere un punto saldo di riferimento, sono state spalancate. I clienti, oltre a caffetteria e cocktail, troveranno anche piatti caldi, invitanti, realizzati esclusivamente con materie prime di qualità e il locale sarà aperto tutti i giorni della settimana. “I nostri sogni si stanno via via realizzando, non escludiamo, infatti, l’apertura, in futuro, di un quarto locale che andrà ad identificarsi sempre con il nostro marchio”, conclude Gianluca.