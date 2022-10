Elia ha fretta di nascere, parto in casa guidati al telefono

Il parto in casa a Carpacco.

Non voleva più aspettare Elia, aveva fretta di nascere e affacciarsi per la prima volta al mondo. Una grande sorpresa per i genitori nella serata di mercoledì Carpacco, frazione di Dignano.

La mamma Elena e il papà Morris si stavano preparando per andare all’ospedale di San Daniele quando improvvisamente sono arrivate le contrazioni. Il papà a questo punto ha chiamato l’ambulanza ma il piccolo Elia, 3 chili e 180 grammi non può più aspettare. Così, guidato al telefono dall’ostetrica, Morris ha disteso Elena in camera preparando il necessario e i due, in un misto tra concitazione ed emozione, hanno visto nascere il proprio figlio.

Nel frattempo è arrivata sul posto l’auto medica e la mamma e il neonato sono stati trasportati all’ospedale di San Daniele. Tutti e 2 stanno bene e oggi potranno ritornare a casa.