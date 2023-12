Fine settimana con Aria di Natale a Casarsa della Delizia.

Tra elfi, musica, mercatini e shopping, il programma di Aria di Natale entra nel vivo a Casarsa della Delizia. Sabato 16 dicembre arriva infatti nel capoluogo Natale in piazza Italia, per una giornata di festa tutta dedicata alle famiglie con gonfiabili, laboratori, musica e animazione per bambini.

In più le bancarelle de Tal Baul da l’Agna, mercatino di antichità e ricordi e le gustose proposte dei commercianti e associazioni locali. Inoltre grande concerto degli Absolute 5. Programma a cura della Città di Casarsa della Delizia – ufficio cultura e Pro Casarsa della Delizia, in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Pordenone e con il supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

“Il Natale è sempre un momento magico che regala gioia ad ogni età – dichiarano il sindaco Claudio Colussi e il consigliere delegato ad eventi e associazioni Antonio Deganutti insieme al presidente della Pro Casarsa Antonio Tesolin – e con questa iniziativa abbiamo voluto dare vita a una giornata che porti calore e condivisione a tutti, grandi e piccoli. Apriamo le porte del nostro centro cittadino insieme alle attività economiche, protagoniste anch’esse insieme al mondo associativo del Natale in piazza”.

Il programma.

Sabato 16 dalle ore 8 fino al primo pomeriggio, piazza Italia e via 24 Maggio, saranno animate dalle bancarelle di Tal Baul da l’Agna, dove poter scovare gli ultimi regali originali da mettere sotto l’albero, tra pezzi da collezionismo e vintage.

Dalle ore 10, prenderà il via Un Natale a tutto colore. Ad attendere i più piccoli, ci sarà un grande e colorato villaggio di Natale con divertenti giochi gonfiabili, tanti intrattenimento e le immancabili animazioni. In più, tutti i bimbi potranno spedire a Babbo Natale la propria letterina imbucandola nell’apposita cassetta allestita per l’occasione. Da non perdere, alle 15 il Timbrificio di Elfo Betulla, un laboratorio gratuito per bambini che prevede la realizzazione di letterine per Babbo Natale.

Dalle ore 17, ottima musica con l’esibizione degli Absolute 5, una cover band tra le più apprezzate. Il loro repertorio, a base di famosissime hit internazionali e non, spazia fra generi ed epoche musicali. Il tutto eseguito interamente dal vivo.