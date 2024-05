L’emozione degli Alpini del Friuli alla sfilata dell’Adunata

La grande emozione di sfilare con il gruppo regionale, perché gli Alpini sono il Corpo dell’Esercito italiano che più rappresenta il Friuli Venezia Giulia. Questo il concetto espresso oggi dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a margine della sfilata del gruppo regionale alla 95esima Adunata nazionale degli Alpini a Vicenza.

Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, nonostante non ci sia più la leva obbligatoria, gli Alpini continuano a fare formazione ai giovani trasferendo oltre alle competenze una tradizione che altre istituzioni stanno perdendo.

A tal riguardo, non è un caso che gli Alpini in congedo siano una parte fondamentale della protezione Civile. Oltre a ciò, le penne nere testimoniano il senso di appartenenza al territorio, e con esso i valori del sacrificio e della lealtà: virtù che contraddistinguono gli Alpini nella loro storia e per le quali sono riconosciuti e amati dagli italiani.