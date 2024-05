Soccorsa nell’area del Parco di San Floriano a Polcenigo.

Tra le 12.40 circa e le 15 la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino, allertata dalla Sores, ha portato in salvo una donna di Udine di 60 anni che si era persa nella fitta vegetazione assieme ai suoi due cani. La donna era entrata nel Parco di San Floriano non dall’ingresso principale, ma da un varco pedonale verso Sarone, segnalato, ma poi ad un bivio si era inoltrata nella parte più selvaggia del parco raggiungendo il margine di una collina molto vegetato.

Qui ha creduto di proseguire su delle tracce di sentiero che probabilmente erano tracce di animali finendo in un punto dove la vegetazione era molto fitta e senza più riuscire ad orientarsi. I soccorritori, sette tecnici e una infermiera del Soccorso Alpino, che erano in contatto telefonico con lei, sono riusciti, grazie alla posizione inviata tramite whatsapp, a circoscrivere l’area della ricerca e, raggiunta con il furgone la cima della collina, si sono abbassati a piedi per circa trecento quattrocento metri riuscendo ad individuarla e raggiungerla. L’hanno riaccompagnata in cima e con il furgone alla propria autovettura