Sagra del Vino di Casarsa: il programma giorno per giorno

Il programma e gli eventi della Sagra del Vino di Casarsa.

Al via a Casarsa della Delizia la 77a edizione della Sagra del Vino, in programma dal 24 aprile al 5 maggio 2025. Dodici giorni di celebrazioni all’insegna del vino, eccellenza del territorio, e della vivace atmosfera primaverile con oltre 110 eventi, 8 chioschi, luna park e divertimenti. Una festa dell’intera comunità, resa possibile anche dal fondamentale apporto dei suoi volontari, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

La Sagra del Vino è organizzata da Pro Casarsa della Delizia e Città di Casarsa della Delizia insieme con Cantina di Conegliano, Vittorio Veneto e Casarsa Sac. Gli organizzatori ringraziano Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell!Unione nazionale Pro loco d’Italia, Banca 360 FVG, Coop Casarsa, Associazione nazionale Città del Vino – Coordinamento FVG, PromoTurismoFvg, Strada Vino e Sapori FVG, Ambiente Servizi, Servizio civile universale, Arcometa, Eco Fvg Eventi, Filari di Bolle.

Ecco il programma del ponte del 25 aprile e del primo fine settimana fino al 28 aprile. Si ricorda che in rispetto del lutto nazionale per Papa Francesco, il 24 e 25 aprile il volume delle attrazioni e dei concerti sarà limitato, e il 26 aprile non ci sarà musica fino alle ore 20:00. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche. Per il programma completo e aggiornamenti, visitare il sito www.procasarsadelladelizia.org e i canali social della Pro Casarsa.

Giovedì 24 Aprile

La “77ª Sagra del Vino” inizia giovedì 24 aprile con l’apertura del Luna Park e dei chioschi enogastronomici alle ore 18:00. Sempre alle 18:00, in via Udine, si potrà trovare “Miaidea – Food Truck On The Road”, con ristorazione e commercio di specialità gastronomiche tipiche regionali da tutt’Italia. Alle 19:00 è prevista l’apertura delle mostre “I Reportage del Circolo Fotografico F/64” e “I Colori della Solidarietà” presso il Centro Ricreativo Parrocchiale, Parrocchia di Santa Croce e Beata Vergine del Rosario. Alla stessa ora, alle 19:00, si terrà l'”Aperol Party” con Dj Fabione e Gg Vox al Zeb Cafè in via Risorgimento 14, e “Pdo On – Si Apre!” con Mister Big Manu Dj al Punto d’Ombra in piazza Italia 10. La serata prosegue con “Stasera si suona”, musica dal vivo con Smeralda Acustic Duo, presso il Bar Agli Amici in piazza Italia 18, alle 21:30.

Venerdì 25 Aprile

La giornata inizia alle 08:00 con la gara di pesca alla trota, organizzata da A.s.d. Lenza Delizia I. D’Agaro al Laghetto Mulinùs in via Molino. Alle 09:30 si svolgerà il torneo di basket Under 13 femminile, a cura di Polisportiva Basket Casarsa, con premiazioni alle 17:30 al Palarosa in piazzale Bernini 1. Dalle 10:00, in via G. Pasolini, via Risorgimento, via Valvasone e via Menotti, ci sarà il mercatino “Arti, Sapori, Mestieri e Creatività”, e sempre alle 10:00, nel Giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich, si potrà assistere a dimostrazioni di artigianato e antichi mestieri. “Miaidea – Food Truck On The Road” sarà nuovamente presente in via Udine dalle 10:00, e nello stesso orario, 4m3 Aps offrirà uno spazio per bambini in via G. Pasolini 22. Alle 11:00 apriranno il Luna Park e i chioschi enogastronomici.



Nel pomeriggio, alle 15:30, in Piazza Cavour, si terrà lo spettacolo di teatro di strada “Utku”, mentre alle 16:00, sempre in Piazza Cavour, ci sarà “Uomo Pianta”, uno spettacolo a sorpresa itinerante per le vie del centro fino alle 18:00. Alle 16:30, ancora in Piazza Cavour, andrà in scena “Demenzio’s Psycho Chicken”. La giornata prosegue con “L’Aperitivo e Fantasia di Crostini” alla Cantina Bortolin Angelo di Valdobbiadene presso il Bar Agli Amici in piazza Italia 18, e con lo “Spazio per Bambini 4m3 Aps” dalle 17:30 alle 19:00 in via G. Pasolini 22. Alle 17:30 e alle 18:30, in Piazza Cavour, si terranno gli spettacoli di teatro di strada “Cometa Circus” e “Demenzio’s Psycho Chicken”. Alle 19.00 Tribe My Deep House La Musica Perfetta Per Il Tuo Aperitivo In Consolle Masbo Dj Punto D’Ombra, Piazza Italia 10; alle 19 Music Is The Answer Con Dj Matteo B E White Tiger Zeb Cafè, Via Risorgimento 14; alle 21.00 Sonia And The Stolen Strings, Area Condivisa Birrelia, Chiosco Asd Libertas Casarsa, Chiosco Polisportiva Basket Casarsa e Chiosco Asd Vecchie Glorie Calcio Casarsa, Via XXIV Maggio 14.

Sabato 26 Aprile

La giornata inizia con l’autoemoteca Avis nel Giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich alle 08:00. Alle 10:00, 4m3 Aps offrirà uno spazio per bambini in via G. Pasolini 22. Nel pomeriggio, alle 17:00, in Piazza Cavour, si terrà un incontro con il gruppo di Protezione Civile di Casarsa della Delizia, e alla stessa ora, Ottica Franceschetto offrirà trucca bimbo con Alexia in piazza Italia 17. Dalle 17:30 alle 19:00, 4m3 Aps proporrà nuovamente lo spazio per bambini in via G. Pasolini 22.



Alle 18:00 apriranno il Luna Park e i chioschi enogastronomici, e “Miaidea – Food Truck On The Road” sarà presente in via Udine. La serata proseguirà con “La Strana Coppia” con Dj Carinz e Alice Fassina allo Zeb Cafè in via Risorgimento 14 alle 18:00, “The Pink Night – Ma Che Serata!” con opening party Art of Sound e special guest E-Lisa al Punto d’Ombra in piazza Italia 10 alle 19:00, e “Rock Side”, tributo a Lucio Battisti, al Ristorante Al Posta in via Valvasone 12/14 alle 20:00. La serata proseguirà con “Stasera si suona”, musica dal vivo con St. John Upon the Fired House, presso il Bar Agli Amici in piazza Italia 18 alle 21:30.

Domenica 27 Aprile

La giornata inizia alle 08:00 con l’Ex Tempore – Sagra del Vino di Casarsa vista dagli occhi dell’arte, un concorso di pittura aperto a tutti, organizzato da 4m3 Aps in via G. Pasolini 22. Alle 09:30 si terrà il torneo di basket 1º Memorial Vito Dimauro, a cura di Polisportiva Basket Casarsa, con premiazioni alle 17:30 e la presenza della fanfara dei Bersaglieri. Dalle 10:00, in via G. Pasolini, via Risorgimento, via Valvasone e via Menotti, ci sarà il mercatino “Arti, Sapori, Mestieri e Creatività”, e sempre alle 10:00, nel Giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich, si potrà assistere a dimostrazioni di artigianato e antichi mestieri. “Miaidea – Food Truck On The Road” sarà nuovamente presente in via Udine dalle 10:00, e nello stesso orario, si terrà una dimostrazione di tiro con l’arco a cura di A.s.d. Arcieri della Fenice Fvg nel Giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich.



Alle 11:00 apriranno il Luna Park e i chioschi enogastronomici. Alle 11:00 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della “77ª Sagra del Vino” con le premiazioni Filari di Bolle e l’11ª Selezione spumanti 2025 Casarsa della Delizia nella Sala Consiliare Palazzo Burovich de Zmajevich. Nel pomeriggio, alle 15:00, nel Giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich, proseguirà la dimostrazione di tiro con l’arco a cura di A.s.d. Arcieri della Fenice Fvg. Alle 15:30, in Piazza Cavour, si terrà lo spettacolo di teatro di strada “Pop Corn Break”, e alle 16:00, sempre in Piazza Cavour, andrà in scena “Bolle Sbadate”. Alle 16:00, presso Caffè Manú e BirrElia in via XXIV Maggio 21, si terrà la “Festa Country” in collaborazione con Country Eagles e Restless Country Dance, con Dj Giuliano (in caso di maltempo, l’evento si terrà il 4 maggio).



Alle 16:30, in Piazza Cavour, si terrà lo spettacolo “Ops!”. Sempre nel pomeriggio, alle 17:00, ci saranno “L’Aperitivo e Fantasia di Crostini” alla Cantina Bortolin Angelo di Valdobbiadene presso il Bar Agli Amici in piazza Italia 18, e l’evento “Il Vino nel Friuli Patriarcale” a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese nella Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich. Alle 17:30, in Piazza Cavour, si terrà lo spettacolo “Pop Corn Break”, e alle 18:00 al Punto d’Ombra in piazza Italia 10, si terrà “#Sticozzi di Domenica – Ci divertiamo a 360°” con Federico Cozzi Dj. Sempre alle 18:00, il Zeb Cafè ospiterà “Diplomatico” con Dj Francesco Torre e Dj Carinz, e alle 18:30, in Piazza Cavour, si terrà nuovamente lo spettacolo “Ops!”.



Alle 17.00 L’aperitivo E Fantasia Di Crostini Cantina Bortolin Angelo Di Valdobbiadene Bar Agli Amici, Piazza Italia 18. Alle 17.00 presentazione del libro Il Vino Nel Friuli Patriarcale a Cura Del Gruppo Archeologico Aquileiese Relatore Alviano Scarel. Dal XI al XV Secolo Il Friuli è stato teatro di dinamiche produttive e commerciali di ampia portata e dalle quali alla fine è nato il concetto di vino moderno come lo conosciamo oggi. Ribolla, Malvasia, Pignolo erano i vini che le autorità cittadine donavano in segno di omaggio alle personalità (imperatori, ambasciatori, vescovi, nobili) che raggiungevano la nostra regione ma il consumo del vino, seppur di qualità diverse, era diffuso tra tutti gli strati della società medievale. Sala Consiliare Di Palazzo Burovich De Zmajevich, Via Risorgimento 2. Alle 17.30 Pop Corn Break in Piazza Cavour, alle 18.00 #sticozzi Di Domenica – Ci Divertiamo A 360° La Migliore Musica Italiana E Non Solo Con In Consolle Federico Cozzi Dj Punto D’ombra, Piazza Italia 10. Alle 18.00 Diplomatico con Dj Francesco Torre E Dj Carinz Zeb Cafè, Via Risorgimento 14. Alle 18.30 Ops! In Piazza Cavour.

Lunedì 28 Aprile

La giornata inizierà con l’apertura del Luna Park e dei chioschi enogastronomici alle 18:00. Alle 20:00, all’Osteria Friûl in via Sisto Biasutti 51, si terrà “Note di Gusto Enogastronomico”, una serata a sostegno dell’associazione ricreativa Corale Casarsese. Alle 21:00, presso il Chiosco A.s.d. Vecchie Glorie Calcio Casarsa in via XXIV Maggio 10, si terrà una serata karaoke in collaborazione con Ristorante Al Posta.

Le mostre.

Come da programma la manifestazione prenderà avvio giovedì 24 aprile alle 18. Nella prima giornata sarà aperta ufficialmente alle 19 la doppia mostra nel centro parrocchiale “I reportage del circolo fotografico F/64″, una raccolta di immagini di eventi e vita sociale dell’omonimo circolo fotografico casarsese, e “I colori della solidarietà”, una mostra di opere donate dall’Ute del Sanvitese a sostegno del centro disturbi cognitivi “Fruts di un timp” dell’Ambito territoriale Tagliamento. Lo spazio espositivo dell’ex municipio ospiterà la straordinaria mostra “A matter of metamorphosis” dell’artista svizzero Simon Berger, con opere in vetro che dialogano con i temi di Pasolini e Kafka.



Il Centro Studi Pier Paolo Pasolini proporrà l’esposizione “Pasolini America Warhol”, un affascinante viaggio nel rapporto tra l’intellettuale friulano e gli Stati Uniti. Al Glifo Cornici e Arti Decorative si potrà ammirare “Ugo Nespolo – collage di immagini e colori”, mentre il bar Agli amici ospiterà “Casarsa… nel tempo… nei ricordi”, un’evocativa mostra fotografica sulla storia locale con le foto di Gigi Intorcia. Inoltre Land Art nel giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich con “Fiorirà il giardino”, a cura di Non Solo Fiori.

I chioschi enogastronomici.

Cuore pulsante della Sagra, gli 8 chioschi enogastronomici gestiti dalle associazioni locali offriranno un’ampia varietà di piatti tipici friulani, accompagnati dagli eccellenti vini del territorio. Dai tradizionali frico e polenta alle specialità alla griglia e ai golosi dolci, i chioschi rappresentano un’occasione imperdibile per scoprire e gustare la ricchezza della gastronomia locale in un’atmosfera conviviale e festosa. Tra le proposte speciali, novità di quest!anno, si potranno assaggiare i biscotti solidali di “Scur di Luna”, un progetto etico e sociale che offre opportunità di lavoro a persone con disabilità. I chioschi gestiti dalle associazioni locali sono i seguenti: Amateca Amatori; Vecchie Glorie (che tornano in piazza); Polisportiva Basket; Il Disegno; Sas Casarsa; Libertas Casarsa. In più La Rossa Pezzata e Miaidea food truck.