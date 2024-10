Sui social la richiesta di aiuto della famiglia per una gatta simil Bengala che si è persa

Stanno cercando disperatamente la loro gatta, che non ha più fatto ritorno a casa, in via IV Novembre, a Montegnacco di Cassacco. Dopo la denuncia di smarrimento presentata ai carabinieri, i proprietari lanciano un appello anche sui social, tramite la pagina Facebook Sei di Tarcento se…

Si tratta di una gatta simil Bengala di tre anni, sterilizzata e dotata di microchip che necessita di assumere farmaci ogni giorno. Per chi la trovasse, c’è in palio una maxi-ricompensa di 2mila euro. Contattare i numeri 3341141167 o 3387460865.