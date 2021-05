Il distaccamento dell’intonaco dall’hotel Friuli.

Cade l’intonaco dall’hotel Friuli in piazza Unità a Cervignano e arrivano i vigili del fuoco. Alcune parti in cemento si sono distaccate dalla facciata dello storico albergo, che si trova proprio in centro.

Nessuno è rimasto ferito, ma ovviamente l’episodio ha richiamato l’attenzione dei passanti e delle attività commerciali vicine. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno verificato l’entità dei danni e messo in sicurezza la zona.

