Cervignano, apre il nuovo centro di ascolto per le vittime di violenza

Il centro di ascolto a Cervignano.

Verrà presentato giovedì 17 ottobre, presso la Casa della Musica di Cervignano, il nuovo centro/sportello di ascolto antiviolenza della bassa friulana. Una nuova realtà contro la violenza di genere dove, a partire dalle 16.30, i presenti potranno assistere alla lettura di poesie con Rita Maria La Boria e ascoltare musica accompagnata dal duo musicale Daniela e Paolo.

L’incontro, che sarà presidiato da due figure di riferimento, la dottoressa Carmelina Caliva’, responsabile del centro antiviolenza di Monfalcone “Da Donna a Donna” e la già operatrice sanitaria ma soprattutto ideatrice del progetto Laura Indri, si terrà a cura di Auser Volontariato bassa friulana in collaborazione con il centro monfalconese, che è operativo dal 1997.

“È fondamentale in questo tipo di contesto costruire una rete solida che permetta alle vittime di sentirsi comprese, accolte ma soprattutto aiutate” spiega la dottoressa Caliva’. “È inoltre essenziale che tutte le figure preposte nel nostro centro, ma in generale in tutte le strutture, siano preparate e formate in maniera professionale così da far fronte a quella che purtroppo risulta essere una piaga difficile da debellare” aggiunge.

Motivo di orgoglio inerente la nascita di questo sportello di ascolto è indubbiamente legato all’ideatrice Laura Indri: “Nel 2021 sono stata eletta presidente Auser Annia a San Giorgio di Nogaro e nell’autunno di due anni dopo sono stata eletta vice presidente Auser pari opportunità FVG” spiega con fierezza Indri. “La mia vita – prosegue Indri- si è totalmente evoluta, dopo un periodo di grave sofferenza dovuta a delle perdite in ambito familiare, ho deciso di dare tutta me stessa a queste associazioni” aggiunge.

“Ho iniziato ad andare ai congressi ed acquisire moltissimi spunti, tra i quali nasce per l’appunto quello menzionato”. Lo sportello antiviolenza di Cervignano è situato in Via San Francesco 2 nel complesso Auser bassa friulana e prevede la formazione di personale competente in grado di supportare e fornire un primo ascolto a tutte le vittime. La collaborazione con la storica struttura “Da donna a donna” è assidua, pertanto tutte le informazioni inerenti potranno essere carpite tramite il loro dettagliato sito web.