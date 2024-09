Addio a Giovanni Giordani “Steni”, per 30 anni nel Soccorso Alpino del Friuli

Giovanni Giordani aveva 67 anni.

Addio a Giovanni Giordani “Steni”, soccorritore e capostazione della stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico per tre mandati, tra il 2015 e il 2023. Giovanni era di Claut (3/5/1957) ed è mancato a sessantasette anni nella notte tra il 29 e il 30 settembre all’ospedale di Pordenone, dove era ricoverato per un peggioramento della malattia di cui soffriva dal 2000.

Giovanni è entrato nel Soccorso Alpino e Spelologico del FVG nel 1993 e nel 2009 è diventato tecnico di ricerca durante il primo corso dedicato a tale specializzazione tenutosi in regione.

Ha sempre frequentato la montagna praticando roccia e scialpinismo e in quest’ultima attività è stato tra i più assidui esploratori in valle, anche in virtù dei rilievi effettuati periodicamente per il servizio valanghe come ispettore forestale regionale.

Persona socievole e amabile, efficiente, sempre presente e disponibile, diventò capostazione in un momento di contrazione della stazione Valcellina, trovando le energie per avviarla nuovamente, nonostante la conclamata malattia. A dispetto di quest’ultima, che gli ha creato handicap sul piano fisico, ha rivestito con energia il suo ruolo e ha sempre riposto entusiasmo in ogni iniziativa di condivisione con gli altri colleghi soccorritori, anche a livello regionale.

Era infatti molto conosciuto e sarà sempre ricordato con affetto. Lascia una figlia e una compagna. I funerali saranno celebrati a Claut giovedì 3 ottobre alle ore 15, partendo dall’abitazione sita in Vicolo Nazio 7.