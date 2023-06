La nuova sede provinciale di Confcondominio a Carvignano.

Confcondominio ha inaugurato la nuova sede provinciale di Udine a Cervignano del Friuli nell’aggiornato studio delle Amministrazioni Cristina de Simone. La ragioniera, peraltro già con carica di presidente provinciale di Udine della Confcondominio, da vent’anni lavora sul territorio aggiunge anche il servizio di Centro Assistenza Fiscale e altri servizi correlati all’aiuto alle famiglie.

Presenti alla cerimonia anche autorità regionali: il consigliere regionale Mauro di Bert, il sindaco di Cervignano Andrea Balducci che ha annunciato alla Cristina de Simone l’avanzamento dei lavori della fognatura garantendo l’immediata risoluzione al problema e il presidente nazionale della Confcondominio Massimo Polesello. All’inaugurazione anche il parroco che ha benedetto i nuovi locali.

“Per Confcondominio è il primo di tre passi importanti dopo il Covid – ha spiegato il presidente Polesello – . Questo vissuto oggi, che è la continuazione di un ottimo lavoro che era già in essere con la presidente provinciale Cristina de Simone e che si amplia nei nuovi servizi in convenzione con l’associazione nazionale Confcodominio che sono il CAF nel brand “il tuo Caf” sotto la regia dell’avvocato Massimo Scala, (UNSIC), la convenzione con RISARCIRE (un servizio completo legale per le famiglie o le persone vittime di incidenti stradali, malasanità..) e i soliti già collaudati servizi di alta formazione di Amministratori di condominio e Confinquilini, sportelli messi a disposizione dei Comuni per dare risposte a condomini nelle liti condominiali“.

“Il secondo passo -prosegue Polesello – è stato la formazione di un nuovo amministratore di condominio a Trieste che va ad aggiungersi allo Studio Drago che vanta essere al momento il più grande studio in città, ben oltre 600 condomini amministrati e un servizio al Top. E l’ultimo dei tre passi post Covid la prossima inaugurazione nella sede di Roma“.