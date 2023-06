Incendio nella palazzina, 6 famiglie evacuate nella notte

L’incendio questa notte a Sacile.

Incendio questa notte intorno alle 1 e 30 all’interno di un autorimessa posta alla base di una palazzina di 3 piani a Sacile. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Pordenone, supportata da un’autobotte e dalla squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico).

Indossati gli autorespiratori e tutti i dispositivi di protezione individuale, i Vigili del fuoco hanno localizzato l’incendio e iniziato le operazioni di spegnimento avendo in breve tempo ragione delle fiamme. A scopo precauzionale gli inquilini dei 6 appartamenti dello stabile sono stati temporaneamente fatti evacuare dalle loro abitazioni. Due degli abitanti della palazzina che avevano inalato I prodotti della combustione sono stati visitati dal personale sanitario, presente sul posto, e successivamente trasportati all’ospedale per i controlli del caso.

Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno eseguito un controllo strumentale di tutto lo stabile per scongiurare la presenza di residui di gas nocivi. terminato quest’ultimo controllo gli inquilini hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.