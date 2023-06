La friulana Mara Navarria è vicecampionessa europea di spada

Mara Navarria conquista il secondo posto agli europei di spada.

Mara Navarria è arrivata a una vittoria dal completare una settimana perfetta. Dopo aver vinto il titolo italiano a La Spezia, la spadista di Carlino ha conquistato ieri la medaglia d’argento ai Campionati Europei Individuali di Plovdiv. Per la friulana è il secondo podio consecutivo nella manifestazione continentale, a 12 mesi dal bronzo vinto lo scorso anno ad Antalya.

L’atleta di Carlino, esattamente come era accaduto a La Spezia, ha cominciato il proprio esaltante percorso di gara con 6 vittorie in altrettanti assalti nella fase a gironi. Da numero 4 del tabellone di eliminazione diretta, Mara ha superato d’autorità prima la serba Grijak per 15-3 e poi la polacca Pytka con il punteggio di 15-8, arrivando così al match che valeva l’ingresso in zona medaglie. Qui, nei quarti di finale, l’atleta dell’Esercito che da quest’anno si allena a Scherma Treviso, con un assalto perfetto e dopo aver rimontato un iniziale gap di tre stoccate, s’è imposta per 15-13 sulla svizzera Krieger, acquisendo la certezza del podio.

L’azzurra, ovviamente, non si è accontentata: concentrata, determinata, ha condotto punto a punto la semifinale con l’estone Nelli Differt, in assalto equilibratissimo che l’ha vista scappar via nell’ultima frazione, al momento decisivo, e vincere con il risultato di 15-10. Soltanto in finale è arrivato lo stop contro la francese Alexandra Louis Marie, che ha gioito con l’oro per il 15-8 conclusivo.

“Questo podio che arriva dopo il mio quarto titolo tricolore significa che sto facendo una buona scherma, sto ritornando al mio stato di forma migliore, dopo una stagione in cui qualche problema fisico mi ha bloccata e non mi ha permesso di essere me stessa in pedana, anche a livello mentale – ha commentato Mara Navarria – . Ora sto bene e credo si veda, mi diverto e sto tornando a giocarmi medaglie importanti. Ora torno a casa per rigenerarmi, poi andremo a Roma per un allenamento federale in vista degli Europei a squadre che contano moltissimo per la Qualifica Olimpica. Ovviamente già da lunedì riprenderò il lavoro tecnico con il M° Roberto Cirillo e anche quello mentale. Ci tengo a ringraziare il Gruppo Sportivo dell’Esercito che mi sostiene sempre“.

Campionati europei individuali di spada femminile.

Plovdiv 16-18 June 2023 European Championships Individual Women’s Epee In photo: PODIUM Photo Luca Pagliaricci/Bizzi Team

Finale

Louis Marie (Fra) b. Navarria (ITA) 15-8



Semifinali

Navarria (ITA) b. Differt (Est) 15-10

Louis Marie (Fra) b. Mallo Breton (Fra) 15-13



Quarti di finale

Navarria (ITA) b. Krieger (Sui) 15-13



Ottavi di finale

Candassamy (Fra) b. Isola (ITA) 15-10

Navarria (ITA) b. Pytka (Pol) 14-8

Kuusk (Est) b. Fiamingo (ITA) 12-11



Tabellone da 32

Isola (ITA) b. Bekmurzova (Ain) 15-10

Navarria (ITA) b. Grijak (Srb) 15-3

Fiamingo (ITA) b. Santuccio (ITA) 15-8



Tabellone da 64

Isola (ITA) b. Azukaite (Ltu) 15-11

Santuccio (ITA) b. Garcia Rodriguez (Esp) 15-10



Fase a gironi

Mara Navarria: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Rossella Fiamingo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Federica Isola: 3 vittorie, 2 sconfitte

Alberta Santuccio: 3 vittorie, 2 sconfitte



Classifica (78): 1. Alexandra Louis Marie (Fra), 2. Mara Navarria (ITA), 3, Nelli Differt (Est), 3. Auriane Mallo Breton (Fra); 10. Rossella Fiamingo (ITA), 12. Federica Isola (ITA), 26. Alberta Santuccio (ITA)