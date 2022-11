Crolla parte del muro del campo sportivo di Cervignano.

Gran parte della recinzione del campo sportivo di Cervignano, composta da pannelli di cemento, è crollata questo pomeriggio, a causa del maltempo che da ieri ha interessato quasi tutta la nostra regione.

È successo questo pomeriggio a Cervignano del Friuli, in Via Capoia, presso il vecchio campo sportivo “Edi Colussi”, ad oggi ancora utilizzato da alcune associazioni sportive. L’area è stata prontamente messa in sicurezza da una serie di transenne, in attesa di poter ricostruire la struttura mancante, anche se diversi cittadini attraverso i social esprimono il loro parere di optare per una struttura in rete, anziché l’ultilizzo di cemento.