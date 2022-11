Grave incidente a Udine, investite 2 persone: una era in carrozzina

L’incidente a Udine in viale Venezia.

A Udine, in viale Venezia, si è verificato un incidente stradale in prossimità della questura. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente di una vettura ha investito un uomo in carrozzina e un uomo che stava conducendo a mano una bicicletta.

Queste ultime due persone sono rovinate a terra riportando entrambe un trauma cranico, lesioni alla testa e per la persona che conduceva la bicicletta una frattura a una gamba.

Dopo la chiamata di aiuto gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di due ambulanze provenienti da Udine. Tempestivamente soccorse, le due persone ferite sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.