Nuova apertura a Cervignano, arriva il supermercato Visotto

Nuovo supermercato a Cervignano

Nuova apertura a Cervignano del Friuli: domani, 1 dicembre, inaugura infatti il supermercato della catena Visotto in via Costantino Dardi 5, all’interno del plesso commerciale Le Rogge.

Il punto vendita SuperVisotto sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 20.00. La domenica, invece, rimarrà chiuso. Si tratta del 26esimo negozio della catena e avrà una superficie di circa mille metri quadrati.

Il supermercato è pensato per la spesa di tutti i giorni, con pane fresco, macelleria self service e banco gastronomia servito. Un occhio di riguardo è riservato ai prodotti tipici del territorio e alla collaborazione con i fornitori locali. A questi si aggiungono i prodotti delle marche più note, eccellenze del territorio di produttori locali e gli articoli molto apprezzati di Noi&Voi, marca del Consorzio C3 di cui Supermercati Visotto fa parte. Una parte del punto vendita sarà dedicata all’extra alimentare, con promozioni anche per la casa.

Visotto è un’azienda che opera da oltre 60 anni nel settore della Grande Distribuzione con iper e supermercati distribuiti tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.