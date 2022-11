Furto in zona Borgo Stazione a Udine

Furto ai danni di un commerciante di Udine: i ladri, tra il 26 e il 27 novembre, si sono introdotti nella sua abitazione in via Battistig, nella zona di Borgo Stazione.

I malviventi hanno portato via un borsone contenente 50 mila euro e un mobile antico per poi dileguarsi senza lasciare tracce evidenti. A quanto pare dalle prime ricostruzioni, non ci sarebbero segni di effrazione a porte o finestre. Il proprietario dell’abitazione ha denunciato il fatto ai carabinieri che stanno indagando per trovare i colpevoli.