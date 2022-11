Il prezzo della benzina aumenta anche in Fvg

Da domani, il prezzo della benzina e dei carburanti aumenta anche in Fvg.

Col primo dicembre, infatti, il Governo Meloni ha stabilito la riduzione dello sconto sulle accise, che passa da 30 a 18 centesimi, con un taglio di 12 cent su benzina e diesel. Un taglio che ovviamente si ripercuoterà sul prezzo finale per gli utenti, destinato a crescere di altrettanto. Tra l’altro, non si sa quanto ancora lo sconto durerà: nella forma ridotta, infatti, l’agevolazione è per ora prevista fino al 31 dicembre.

Oggi, quindi, è l’ultimo giorno per approfittare e fare rifornimento con lo sconto pieno. Anche perché i prezzi sono in calo: Tamoil e IP scendono di un centesimo sul prezzo raccomandato della benzina e di due sul diesel, mentre Q8 taglia un centesimo su entrambi i carburanti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio per la benzina servita è di 1,801 euro/litro con gli impianti che praticano prezzi tra 1,732 e 1,853; per il self, invece, il prezzo medio è di 1,650 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,632 e 1,664 euro/litro.

Per quanto riguarda il diesel, il servito ha un prezzo medio di 1,885 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,816 e 1,940 euro/litro mentre il self si attesta su 1,733 euro/litro mediamente, con le compagnie tra 1,716 e 1,749 euro/litro.