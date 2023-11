Al Pasolini di Cervignano serata dedicata all’Enpa, tra musica e solidarietà

Si terrà nella serata di domenica 19 novembre al teatro Pasolini di Cervignano la serata benefica, ad ingresso libero, in onore dell’Enpa ( associazione nazionale protezione animali) del territorio. Nella sola sezione di Cervignano, sono cinquanta i soci, venti i volontari e ben centoquaranta i gatti in colonia attualmente in carico.

Qualunque forma di aiuto e sostegno infatti, verrà devoluto per l’acquisto di medicinali, di cibo e per aver modo di poter curare queste piccole creature indifese che troppo spesso si trovano a dover fare i conti con l’indifferenza dei passanti. Sono infatti talvolta spesso disperate le condizioni nelle quali i volontari Enpa di Cervignano soccorrono i felini. “Salviamo e curiamo gatti randagi, ci occupiamo di rinunce di proprietà di cani e gatti e cerchiamo di darli in adozione” -spiega Aurora, una delle volontarie- sterilizziamo i gatti di colonia e li sfamiamo ogni giorno e tutto ciò che nella serata verrà raccolto sarà devoluto all’ associazione per tutte le esigenze che quotidianamente ci troviamo a fronteggiare “.

Un evento dal nobile scopo quindi, volta anche a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche di abbandono e, spesso, di superficialità in merito a questo argomento. Durante la serata ci sarà anche un piacevole momento musicale con Gli Animali da palcoscenico “Cinzia canta Mina”.