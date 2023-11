In Friuli Venezia Giulia il 71% dei bambini e ragazzi tra 6 e 17 anni utilizza internet ogni giorno, soprattutto da smartphone. I dati sono stati diffusi dal XIV Atlante dell’infanzia a rischio pubblicato da Save the Children, sollevando anche alcune preoccupazioni cruciali legate alla connettività digitale, al cyberbullismo e alle competenze tecnologiche.

Connessione quotidiana

Il rapporto evidenzia che il 71% dei bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni in FVG utilizzano internet ogni giorno, principalmente attraverso smartphone, in linea con la media nazionale del 73%. Tuttavia, emerge un calo dell’età in cui i giovani ottengono usano lo smartphone, con il 67,4% dei giovani friulani che li utilizzano ogni giorno, leggermente inferiore al dato nazionale del 65,9%.

Cyberbullismo e competenze digitali.

Le statistiche sulla vittimizzazione da cyberbullismo mostrano che il 14% degli adolescenti tra gli 11 e i 13 anni in FVG è coinvolto, in linea con la media nazionale del 15%. Nel Nord Italia, più di un terzo dei giovani tra i 16 e i 19 anni presenta scarse competenze digitali (34%), un dato preoccupante che sottolinea la necessità di investire nell’educazione digitale.

Sfide nella scuola digitale.

Nonostante l’accelerazione della transizione digitale nelle scuole, il 48,2% degli istituti in FVG non è connesso con banda ultra larga, posizionando la regione al penultimo posto in Italia per connettività scolastica. Tuttavia, il rapporto rileva iniziative innovative, come la robotica, la realtà aumentata e il coding, per promuovere l’integrazione degli studenti e la connessione tra le piccole scuole (219 in FVG).

Dipendenza tecnologica e assistenza minorile.

Il documento mette in luce crescenti comportamenti a rischio di dipendenza tecnologica, ma sottolinea la mancanza di centri territoriali di assistenza ai minori in FVG, un vuoto che richiede urgenti interventi e risorse.

Connettività territoriale.

La copertura della rete ultraveloce con fibra fino all’abitazione varia significativamente tra le province, con il Triestino in testa all’81% e il Pordenonese al 33%. Tuttavia, le famiglie ultraconnesse con fibra FTTH sono ancora limitate, con percentuali che oscillano dal 2% nel Goriziano al 16% nel Triestino.

Salute e benessere.

L’Atlante rivela che il 47,5% dei bambini in FVG ha un’esposizione agli schermi tra gli 11 e i 15 mesi d’età, inferiore alla media nazionale del 58,1%. Il 20,2% dei giovani utilizza i videogiochi in modo problematico, mentre il 17,4% è in sovrappeso o obeso, dati che richiamano l’attenzione sulla necessità di promuovere uno stile di vita equilibrato.