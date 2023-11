Il docufilm Vista Mare.

Ha riscosso grande successo al Festival del cinema 2023 di Locarno il docufilm “Vista Mare”, la pellicola dalla durata di 80 minuti che racconta il “dietro le quinte” dei lavoratori stagionali, da Lignano Pineta a Riccione.

Girato l’anno scorso dai registi altoatesini Julia Gutweniger e Florian Kofler, che hanno voluto immortalare tutto il meccanismo che si cela dietro chi, durante il periodo estivo, è pronto ad essere messo a dura prova dalla grande mole di lavoro. Frutto delle riprese attente e scrupolose della coppia è lo specchio perfetto della realtà.

“Venivo in vacanza a Lignano fin da quando ero piccolo, venivo colto da tutto quell’ ingranaggio che ha inizio in primavera e termina in autunno” racconta Florian. “Mi affascina tutta la preparazione che avviene prima che le città balneari vengano prese d’assalto dai turisti, così come è strabiliante il duro lavoro dei mesi estivi centrali, quando la concentrazione e lo stress sono ai massimi livelli, ma è altrettanto interessante ammirare tutto il lavoro che, verso il mese di ottobre, viene svolto minuziosamente per ripulire e mettere via per l’anno prossimo tutto il materiale necessario nelle varie mansioni “, prosegue Florian.

“Un preziosissimo aiuto nella realizzazione del nostro docufilm ci è stato fornito da Giorgio Ardito, presidente della società di Lignano Pineta, che ci ha illustrato tutto quello che sta dietro le quinte di un’ intera stagione balneare“, spiega Julia. Un dietro le quinte dal sapore talvolta amaro, malinconico, dalle note tristi. Quello che si cela dietro onde del mare cristalline, schiamazzi in spiaggia, tormentoni estivi, è ben diverso se a vivere l’estate è chi lavora spesso senza sosta, spesso senza condizioni dignitose. Un mondo visto da un’ oblò, dall’ altra parte di tutto ciò che è divertimento e spensieratezza.

“Nel 2019 ci focalizzando sul duro lavoro nei mesi estivi degli assistenti bagnanti, su quanto la loro attenzione dovesse essere sempre al massimo, sull’adrenalina che comportava talvolta salvare delle vite umane” afferma Julia. Tre anni dopo, il racconto di chi cerca di rendere le vacanze dei turisti il più soddisfacente possibile, abbraccia tutte le attività, dal bagnino, al cuoco, al commesso. Una pellicola vera, diretta, che arriva dritta nel cuore e nella coscienza delle persone e che non aspetta altro che essere ammirata in tutta la sua genuinità.