Ecco la riqualificazione dell’ex caserma Pasubio di Cervignano.

Una scuola innovativa, la nuova sede del distretto sanitario, un centro natatorio (con piscina mandamentale) frutto di una collaborazione pubblico/privato e un nuovo parco che permetterà alla cittadinanza di attraversare uno spazio fino ad oggi inaccessibile. È quanto si prefigge di realizzare l’intervento di riqualificazione dell’area dell’ex caserma Monte Pasubio di Cervignano del Friuli, programmato, con una spesa che si aggira attorno ai 16 milioni di euro, dall’amministrazione comunale di Cervignano, nel ruolo di capofila, con il sostegno del Miur, e dell’Inail per l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della piscina mandamentale.

Una città che cresce.

Un progetto-pilota, ideato secondo rigorosi criteri di sostenibilità, che potrebbe diventare un modello per situazioni simili in Italia e in regione. E non poteva, dunque, esserci definizione migliore, di “Una città che cresce”, per l’iniziativa di valorizzazione dell’ex caserma Monte Pasubio di Cervignano del Friuli, che prevede un momento di simbolica “restituzione” dell’ex struttura militare alla cittadinanza, nel segno della rinascita e della rigenerazione urbana. All’evento, in programma sabato 4 dicembre dalle ore 9.30 alle 11.45 nel Teatro Pasolini di Cervignano, interverranno i principali protagonisti della trasformazione dell’ex caserma. I professionisti coinvolti nella riprogettazione degli spazi si avvicenderanno sul palco, con interventi accompagnati da presentazioni visuali secondo un format veloce e dinamico. Moderatrice dell’incontro aperto al pubblico sarà la giornalista Elisa Michellut.

Il progetto.

“L’area dell’ex caserma monte Pasubio insiste su 12 ettari all’interno del tessuto urbano di Cervignano, quindi quello che si andrà a realizzare sarà una cittadella dentro la città”, spiega il sindaco Gianluigi Savino. Il progetto è stato avviato una ventina di anni fa, dopo che il Ministero della Difesa donò al Comune l’area della ex caserma, in condizioni di degrado. “Tre sono state le fasi in cui si è articolato – aggiunge il sindaco -: bonifica dell’area, definizione della destinazione d’uso, scegliendo tra abitativa o area di servizi, reperimento delle risorse economiche”. Allo stato attuale, saranno impegnati circa 16 milioni di euro così distribuiti: 5 milioni più 1,6 milioni dal Miur per la scuola. Saranno inoltre, realizzate alcune infrastrutture che permetteranno il facile raggiungimento dell’area come una rotonda di accesso e, accanto alla stazione ferroviaria, la realizzazione di quella delle corriere.

Un parco con servizi.

“L’area che sarà al centro della cittadina – sottolinea il sindaco – diventerà quindi un parco con servizi, a ridosso del già esistente polo sportivo, e non prevede la circolazione di auto al suo interno. Tutta la progettualità – continua il primo cittadino – è volta alla realizzazione degli edifici secondo le regole della sostenibilità e a basso impatto ambientale, e la piantumazione ragionata degli alberi del parco creerà un vero e proprio polmone verde all’interno di Cervignano. Va da sé – evidenzia – che l’area intorno acquisterà più valore di mercato, si creeranno nuove associazioni, imprese e nuovi posti di lavoro”. Infine la “scuola innovativa”, che diventerà una sede dell’Itis Malignani.

L’evento.

A introdurre i lavori all’evento di presentazione sabato 4 dicembre sarà il sindaco di Cervignano del Friuli, Gianluigi Savino, promotore e anima dell’iniziativa di riqualificazione e restituzione, che parlerà di come la valorizzazione dell’ex caserma Pasubio sia “Un’occasione per la città”. A seguire, l’intervento dell’architetto e urbanista Marcello Rollo, redattore della variante n. 1 del Piano attuativo comunale (Pac) Ex Caserma Monte Pasubio, che illustrerà sia il Piano, sia le previsioni relative alla grande area di verde pubblico. L’architetto Maria Alessandra Segantini e l’ingegner Lucio Asquini, progettisti della scuola innovativa prevista dall’operazione di rigenerazione urbana, si soffermeranno sul valore di questo progetto “per la formazione del futuro”, in una relazione sul tema “Edu-Care. Prendersi cura dell’educazione in Italia”. Seguirà l’intervento dell’architetto Luca Bianco, responsabile del Settore 2° Tecnico e gestione del territorio del Comune di Cervignano, che illustrerà il nuovo Distretto sanitario, inserito nel progetto dell’ex caserma Pasubio. In conclusione, i contributi alla discussione di Martino Patteri, responsabile Public finance di Iccrea Banca Spa, e Lorenzo Paffi, key account manager di Myrtha Pools, sul tema “La Piscina mandamentale: un’occasione di sviluppo per il territorio”.

L’evento di presentazione del progetto, organizzato dal Comune in collaborazione con il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Udine, vale anche per acquisire crediti di formazione professionale per gli architetti e gli iscritti al Collegio dei Geometri della Provincia di Udine. Necessaria l’iscrizione. L’accesso all’incontro è su prenotazione https://cervignano4dic.eventbrite.it, informazioni al numero 393 838 0070 (lun/ven. dalle 9:30 alle 17:00). Green pass obbligatorio, e nel rispetto dei protocolli Covid, la capienza del teatro è limitata a 180 posti.

