Alla casa di riposo di Cervignano.

Si è conclusa “Diamoci una mano“, l’iniziativa organizzata dall’associazione Progetto Futuro nata durante la pandemia, per far fronte alle esigenze alimentari di persone in difficoltà che, come già detto in precedenza, da quest’anno ha cambiato la sua formula: il 28 marzo è stato infatti donato un tv color 50 pollici (in sostituzione di quello che si era rotto) come regalo di Pasqua alla casa di riposo Valentino Sarcinelli di Cervignano, mentre martedì 23 aprile è stato organizzato un pomeriggio musicale dove si sono esibite, con canzoni apprezzate dagli ospiti della struttura, Fabiana Furios e Fiorella Pittia.

L’appuntamento con la musica è stato ancora più piacevole grazie agli omaggi floreali offerti dall’associazione, da alcuni giochi di società donati da Elaine e Riccardo dell’Hostaria al Porto a da un cesto di prodotti alimentari da parte di Debora e Roberto del Bar buffet Stazione.

“Siamo molto soddisfatti e felici per aver portato un po’ di gioia agli ospiti della casa di riposo Sarcinelli – sottolinea Luca Furios presidente di Progetto Futuro – e grati ai gestori dell’Hostaria al Porto e Buffet Stazione che, venuti a conoscenza dell’iniziativa, ci hanno contattato per partecipare con i loro doni; grazie anche a Fabiana e Fiorella per la loro esibizione. Il prossimo anno continueremo con questo nuovo format e individueremo un’altra realtà a cui “Dare una mano” chiedendo consiglio l’assessore di competenza”. Era presente all’evento il vicesindaco Laura Centore che plaude all’iniziativa, si aggiunge ai ringraziamenti Karin Faggionato direttrice della casa di riposo assieme a tutti gli ospiti della struttura.