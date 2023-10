Due trattorie del Friuli tra le migliori d’Italia.

Ancora un prezioso riconoscimento per il mondo della ristorazione del Friuli Venezia Giulia: dopo le Tre forchette del Gambero Rosso, anche la Guida di Top 50 Italy premia due trattorie attive nella nostra regione.

L’affermata guida online, curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, contiene complessivamente 118 indirizzi sparsi in tutta Italia, tra cui i 50 in classifica come eccellenze. E proprio tra questi, c’è la Lokanda Devetak 1870 di Savogna d’Isonzo.

“Molti degli ingredienti sono quelli dell’orto e del frutteto – cita la guida -. Il pane e la pasta sono fatti in casa e su questi binari della genuinità corre tutto il menù. Le proposte sono di stagione, come i gusci d’uovo con crema di bruscandoli e bacon su nidi di curry, da assaggiare il filetto di cinghiale cotto nel vino rosso e ginepro, accompagnato con polenta e susine al vino Terrano, come dessert la zuppetta di agrumi con gelato di lamponi e savarin al rum”.

Accanto ai Top 50, però, la guida propone altri 68 indirizzi distinti come “eccellenti”: “Abbiamo deciso di implementare questa sezione della guida, fatta da una cucina principalmente tradizionale – sottolineano i curatori – che non va affatto abbandonata, anzi implementata, modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili anche della ristorazione”.

In questa sezione, compare un’altra trattoria del Friuli: è Al Monastero di Cividale del Friuli. “Locale dall’atmosfera rustica e calda. D’estate è bello accomodarsi nel cortile interno, dove il personale cordiale è pronto a consigliare e a servire un menu prevalentemente tradizionale dove troneggiano i Cjarsons, dal gusto agrodolce delicato e arricchiti da abbondante uvetta, ricotta affumicata e pinoli tostati – cita la guida -. La carta dei vini è variegata, con proposte regionali e non solo; molto spazio è concesso allo Schioppettino di Prepotto, del quale è narrata anche la storia sul menu”.